Epstein ha ordinato la sepoltura di due ragazze strangolate nel suo ranch | la mail tra i files diffusi in USA

Una mail del 2019 rivela che Jeffrey Epstein avrebbe ordinato la sepoltura di due giovani straniere nel suo ranch. Secondo il testo, le ragazze sarebbero state strangolate durante rapporti sessuali violenti e con pratiche fetish. La notizia si aggiunge alle tante ombre che circondano il finanziere e il suo patrimonio.

Una mail del 2019 riferisce che Epstein avrebbe ordinato la sepoltura di due "ragazze straniere" vicino a un suo ranch dopo averle strangolate a morte durante "un rapporto sessuale violento e fetish".

