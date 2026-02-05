Epstein ha ordinato la sepoltura di due ragazze strangolate nel suo ranch | la mail tra i files diffusi in USA
Una mail del 2019 rivela che Jeffrey Epstein avrebbe ordinato la sepoltura di due giovani straniere nel suo ranch. Secondo il testo, le ragazze sarebbero state strangolate durante rapporti sessuali violenti e con pratiche fetish. La notizia si aggiunge alle tante ombre che circondano il finanziere e il suo patrimonio.
Una mail del 2019 riferisce che Epstein avrebbe ordinato la sepoltura di due "ragazze straniere" vicino a un suo ranch dopo averle strangolate a morte durante "un rapporto sessuale violento e fetish".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Epstein Ranch
Epstein Files, ecco le mail su Chomsky che invitava Epstein a restare in silenzio
Epstein Files: emergono nuove mail in cui Chomsky invita Epstein a mantenere il silenzio.
Epstein Files, la mail del finanziere: Bill Gates, la malattia venerea e il segreto che la moglie non doveva scoprire
Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato un nuovo pacchetto di documenti che riguarda il caso Epstein.
Il caso Epstein si aggiunge di nuovi dettagli, e nuovi guai per Trump
Ultime notizie su Epstein Ranch
Argomenti discussi: Caso Epstein a Mandelson costa Camera dei Lord. E spunta nuovo file; Londra, l'ex ministro Mandelson si dimette da lord: la foto in mutande negli Epstein files, i documenti segreti condivisi con il pedofilo e l'ipotesi di una talpa; Scandalo Epstein, nuova testimonianza chiama in causa l'ex principe Andrea; Caso Epstein, Vance spinge per la testimonianza al Congresso dell’ex principe Andrea.
Ricatto e potere: il lato più oscuro degli Epstein files e il traffico di giovani ragazzeIl caso Jeffrey Epstein continua a scuotere le fondamenta dell’élite globale. La recente pubblicazione ... msn.com
Caso Epstein a Mandelson costa Camera dei Lord. E spunta nuovo fileMilano, 3 feb. (askanews) – L’ex ambasciatore del Regno Unito a Washington, Peter Mandelson, implicato in nuovi documenti che attestano i suoi stretti legami con il pedofilo americano Jeffrey Epstein, ... askanews.it
il pedofilo Jeffrey Epstein ha intrattenuto per oltre 30 anni rapporti confidenziali con sostanzialmente ogni leader occidentale possibile immaginabile, e mai nessun contatto con qualche leader della giungla che assedia il nostro giardino ordinato la sintesi di qu facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.