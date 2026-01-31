Epstein Files la mail del finanziere | Bill Gates la malattia venerea e il segreto che la moglie non doveva scoprire

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato un nuovo pacchetto di documenti che riguarda il caso Epstein. Tra le email emerse ci sono anche quelle di Bill Gates, che mostrano alcuni dettagli sulla sua vita privata e le sue frequentazioni. La scoperta ha suscitato sorpresa, soprattutto perché si parla di una malattia venerea e di un segreto che la moglie di Gates avrebbe preferito non scoprire. Per ora, Gates non ha commentato ufficialmente le novità.

Il Dipartimento di Giustizia americano ha diffuso il 30 gennaio 2026 un’enorme quantità di materiale investigativo legato al caso di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per sfruttamento sessuale di minori e morto suicida in carcere nel 2019. Si tratta di oltre 3 milioni di pagine, accompagnate da 2.000 video e 180.000 immagini: uno dei più grandi rilasci documentali mai effettuati dal governo federale su un singolo caso giudiziario. La pubblicazione segue l’ Epstein Files Transparency Act, una legge che obbliga le autorità a rendere pubblici gli atti relativi a Epstein e alla sua complice Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni di prigione per traffico sessuale di minorenni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Epstein Files, la mail del finanziere: Bill Gates, la malattia venerea e il segreto che la moglie non doveva scoprire Approfondimenti su Jeffrey Epstein Negli "Epstein files" spunta Bill Gates: la malattia venerea dalla ragazza russa La figura di Bill Gates torna sotto i riflettori dopo la pubblicazione di migliaia di documenti contenuti negli Nuovi documenti di Epstein: la malattia venerea di Bill Gates e gli antibiotici per la moglie Melinda Nuovi documenti di Epstein svelano dettagli sulla salute di Bill Gates e sulla vita di Melinda. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Jeffrey Epstein Argomenti discussi: Musk, la mail a Epstein che imbarazza Mr X; Caso Epstein: diffuse 3 milioni di pagine. Ci sono anche Trump, Musk e Gates; Nuovi Epstein Files, Trump citato 3.200 volte, si parla anche delle malattie veneree di Gates. E c'è una mail di Musk: Quando ci sarà la tua festa più selvaggia?; Nuovi documenti di Epstein: la malattia venerea di Bill Gates e gli antibiotici per la moglie Melinda. Epstein file, spunta la mail di Musk: Quando posso venire sulla tua isola?(Adnkronos) – Elon Musk mandò a Jeffrey Epstein una mail, il 13 dicembre del 2013, per chiedere quando avrebbe ... cremonaoggi.it Nuovi Epstein Files, Trump citato 3.200 volte, si parla anche delle «malattie veneree» di Gates. E c'è una mail di Musk: «Quando ci sarà la tua festa più selvaggia?»Emergono nuovi dettagli sui rapporti del finanziere pedofilo. In un messaggio Musk gli chiede: «Quando vengo sull’isola?» ... corriere.it I documenti, insieme a duemila video e 180mila immagini, sono stati divulgati in base all'Epstein Files Transparency Act, la legge promulgata dopo mesi di pressioni pubbliche e politiche che impone al governo di rendere noti i file sul finanziere pedofilo morto - facebook.com facebook Un mese dopo la data fissata dal Congresso, gli Epstein Files non sono ancora stati diffusi x.com

