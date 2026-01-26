Vanessa Incontrada la villa da sogno in Toscana | il living con vista la Vespa special e il cane Zelig Il nido d' amore con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada possiede una residenza in Toscana, caratterizzata da un soggiorno con vista panoramica, una Vespa speciale e il fedele cane Zelig. La sua vita privata include un percorso condiviso con Rossano Laurini, con cui ha costruito un affetto duraturo. Questa abitazione riflette il suo stile di vita sobrio e autentico, lontano dai riflettori, nel rispetto della sua privacy e dei suoi valori.

Vanessa Incontrada, una delle figure più amate nel panorama televisivo e cinematografico italiano, non è solo nota per il suo talento e per la sua carriera in tv, cinema e teatro, ma anche per il modo in cui ha scelto di vivere la sua vita privata. Stasera torna in prima serata su canale 5 con la nuova puntata di Zelig insieme a Claudio Bisio. La casa di Vanessa Incontrada Lontana dai riflettori delle grandi metropoli, la conduttrice e attrice italo-spagnola ha deciso di fare della Toscana la propria casa e il proprio rifugio. 🔗 Leggi su Leggo.it

