Enrico Rava in concerto

Enrico Rava torna in concerto con il suo nuovo progetto, Fearless Five. Questa sera il quintetto, con la sua formazione compatta e senza paura, ha portato sul palco un sound energico e coinvolgente. Rava, alla tromba e al flicorno, guida la band in un live che ha fatto muovere il pubblico, mentre i musicisti intorno a lui hanno dato vita a un’esibizione vibrante e ricca di sfumature. La serata si è rivelata un successo, dimostrando ancora una volta la capacità del jazz di emozionare e sorprendere.

Enrico Rava Quintet"FEARLESS FIVE"Enrico RAVA – tromba e flicornoMatteo PAGGI – tromboneFrancesco DIODATI – chitarra acustica ed elettricaFrancesco PONTICELLI – contrabbassoEvita POLIDORO – batteria e voceFearless Five è il nuovo progetto di Enrico Rava, un quintetto "senza paura" composto da una.

