Enrico Rava Fearless Five in concerto a Corato giovedì 11 dicembre

ph. Giorgio Luzi CORATO – Giovedì 11 dicembre, a partire dalle ore 20.30, il Teatro Comunale di Corato accoglierà uno dei nomi più autorevoli del jazz europeo, Enrico Rava, trombettista, punto di riferimento assoluto della scena jazzistica internazionale dalla schiettezza umana ed artistica al di fuori da ogni schema. Rava approda a Corato con il progetto “Fearless Five” all’interno della rassegna “La Grammatica delle abitudini”, la stagione teatrale, musicale e di danza del Comune di Corato in collaborazione con Puglia Culture, in un appuntamento fuori abbonamento. Sul palco, il suono caldo e inconfondibile di Rava guida e al tempo stesso si lascia provocare dai suoi compagni di viaggio: Matteo Paggi al trombone e all’elettronica, alla batteria la cantante Evita Polidoro, al contrabbasso Francesco Ponticelli e all’indispensabile chitarra Francesco Diodati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it