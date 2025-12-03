Enrico Rava in concerto a Corato

Giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 20.30, il Teatro Comunale di Corato accoglie uno dei nomi più autorevoli del jazz europeo: Enrico Rava, 85enne, maestro della tromba e del flicorno, punto di riferimento assoluto della scena jazzistica internazionaleAll’interno della rassegna “La Grammatica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

