Incidente viene investito sul monopattino da una moto | 33enne in ospedale

Stamattina a Concorezzo, lungo la Sp 13 36, un uomo di 33 anni è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Secondo le prime ricostruzioni, è stato investito da una moto che procedeva nella stessa direzione. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La dinamica e le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento.

Incidente stradale a Concorezzo all'altezza della Sp 13 36 questa mattina poco prima delle 6. Secondo le prime informazioni, un uomo di 33 anni è stato investito mentre circolava con il monopattino da una moto che proveniva nella stessa direzione.Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto i.

