Ennesimo episodio choc su un bus | prende a pugni la cabina e con un calcio rompe il vetro di protezione Panico tra i passeggeri

Ennesimo episodio choc su un bus a Firenze. Un uomo ha iniziato a colpire la cabina di guida, poi ha dato un calcio e ha rotto il vetro di protezione. I passeggeri sono scappati in panico, senza riuscire a fermarlo. La polizia è intervenuta sul posto e sta cercando di capire cosa abbia spinto l’uomo a questa furia improvvisa.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Ha preso a pugni la cabina di guida e, con un calcio, ha rotto il vetro di protezione. Ancora un brutto episodio a bordo di un bus. E’ successo ieri a Firenze, alla fermata ‘Leopardi-Gramsci’, sulla linea 23. Tutto è nato quando un uomo ha tentato di aggredire l’autista per una presunta informazione non ricevuta e poi è scappato. Autista aggredita sul bus, presa a cazzotti e sputi in faccia. “Che cosa si aspetta, la tragedia?” A lanciare l’allarme è stato lo stesso conducente. Sul posto, una volante della questura. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un fiorentino intorno ai 45 anni – sarebbe andato in escandescenze perchè non avrebbe ottenuto la risposta che voleva dall’autista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

