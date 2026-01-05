Aggredito autista del bus | in frantumi il vetro della cabina di protezione

Nella serata di domenica 4 gennaio, un autista di Autolinee Toscane è stato aggredito durante il servizio sulla linea 212, tra Campi Bisenzio e Prato. L’episodio ha causato la rottura del vetro della cabina di protezione. L’accaduto evidenzia ancora una volta le difficoltà affrontate dagli operatori del trasporto pubblico, sottolineando l’importanza di misure di sicurezza efficaci per il personale.

Un altro autista di Autolinee Toscane aggredito. È successo intorno alle 18 di domenica 4 gennaio, sul 212, linea che parte dal parco Iqbal di Campi Bisenzio e arriva alla stazione centrale di Prato.Dopo la salita dei passeggeri e la partenza del mezzo, un uomo in evidente stato di alterazione.

