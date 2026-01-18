Uomo entra in campo durante la partita di calcio tra ragazzi e prende a pugni il portiere 18enne
Durante una partita del campionato Juniores Under 19 tra Asd Anagni e Asd Sporting San Cesareo, un uomo di 38 anni di Colleferro è entrato sul terreno di gioco e ha aggredito con un pugno il portiere, di 18 anni. L'intervento delle forze dell'ordine ha immediatamente messo fine all'accaduto, che ha suscitato preoccupazione tra i presenti.
L'uomo, un 38enne di Colleferro, è entrato in campo durante un incontro di campionato Juniores Under 19 tra Asd Anagni – Asd Sporting San Cesareo e ha preso a pugni il portiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
