Uomo entra in campo durante la partita di calcio tra ragazzi e prende a pugni il portiere 18enne

Durante una partita del campionato Juniores Under 19 tra Asd Anagni e Asd Sporting San Cesareo, un uomo di 38 anni di Colleferro è entrato sul terreno di gioco e ha aggredito con un pugno il portiere, di 18 anni. L'intervento delle forze dell'ordine ha immediatamente messo fine all'accaduto, che ha suscitato preoccupazione tra i presenti.

