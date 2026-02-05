’Empatia compassione gentilezza’ Il linguaggio della cura e assistenza

Questa mattina a Siena si è tenuto un convegno dedicato alla giornata mondiale del Malato. Organizzato dall’Associazione cattolica operatori sanitari di Siena insieme all’AouS, l’evento ha riunito medici, infermieri e operatori sanitari per parlare di come migliorare il rapporto con i pazienti. Si è discusso di empatia, compassione e gentilezza come elementi fondamentali nel lavoro di assistenza. L’obiettivo è far capire quanto siano importanti queste qualità per offrire un’assistenza più umana e vicina alle persone.

L'Associazione cattolica operatori sanitari di Siena, con l'AouS, organizza, in occasione della Giornata mondiale del Malato, un convegno dal titolo 'Empatia, compassione, gentilezza, resilienza: il linguaggio dell'assistenza'. "Partendo dal tema scelto da Papa Leone XIV 'la compassione del samaritano' – ripercorre Manola Pomi, presidente ACOS Siena – il corso vuole offrire spunti di riflessione. Soffermandosi sull'importanza che hanno i gesti di cura, il convegno vuole evidenziare come la cura completa abbia bisogno di gesti concreti di vicinanza e di farsi carico dell'altro: il paziente, la famiglia ma anche il collega".

