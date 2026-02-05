’Empatia compassione gentilezza’ Il linguaggio della cura e assistenza

Da lanazione.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Siena si è tenuto un convegno dedicato alla giornata mondiale del Malato. Organizzato dall’Associazione cattolica operatori sanitari di Siena insieme all’AouS, l’evento ha riunito medici, infermieri e operatori sanitari per parlare di come migliorare il rapporto con i pazienti. Si è discusso di empatia, compassione e gentilezza come elementi fondamentali nel lavoro di assistenza. L’obiettivo è far capire quanto siano importanti queste qualità per offrire un’assistenza più umana e vicina alle persone.

L’Associazione cattolica operatori sanitari di Siena, con l’AouS, organizza, in occasione della Giornata mondiale del Malato, un convegno dal titolo ’Empatia, compassione, gentilezza, resilienza: il linguaggio dell’assistenza’. "Partendo dal tema scelto da Papa Leone XIV ’la compassione del samaritano’ – ripercorre Manola Pomi, presidente ACOS Siena – il corso vuole offrire spunti di riflessione. Soffermandosi sull’importanza che hanno i gesti di cura, il convegno vuole evidenziare come la cura completa abbia bisogno di gesti concreti di vicinanza e di farsi carico dell’altro: il paziente, la famiglia ma anche il collega". 🔗 Leggi su Lanazione.it

8217empatia compassione gentilezza8217 il linguaggio della cura e assistenza

© Lanazione.it - ’Empatia, compassione, gentilezza’. Il linguaggio della cura e assistenza

Approfondimenti su Empatia Compassione

Un viaggio di 3.700 chilometri per diffondere compassione, gentilezza e speranza verso un futuro senza conflitti e violenza

Nasce il “Premio all’Empatia e alla Gentilezza”: un riconoscimento per chi costruisce ponti umani nella società

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Video Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Ultime notizie su Empatia Compassione

Argomenti discussi: ’Empatia, compassione, gentilezza’. Il linguaggio della cura e assistenza; Giornata mondiale del malato, alle Scotte il convegno su Empatia, compassione, gentilezza, resilienza: il linguaggio dell’assistenza; GIORNATA DEL MALATO, A SIENA UN CONVEGNO SUL LINGUAGGIO DELLA CURA; Siena FC, anche Ruggero Radice nello staff tecnico della prima squadra.

empatia compassione gentilezza il’Empatia, compassione, gentilezza’. Il linguaggio della cura e assistenzaL’Associazione cattolica operatori sanitari di Siena, con l’AouS, organizza, in occasione della Giornata mondiale del Malato, un convegno dal titolo ’Empatia, compassione, gentilezza, resilienza: il ... lanazione.it

empatia compassione gentilezza ilGiornata mondiale del malato, alle Scotte il convegno su Empatia, compassione, gentilezza, resilienza: il linguaggio dell’assistenzaL’Associazione Cattolica Operatori Sanitari di Siena, in collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, organizza, in occasione della Giornata mondiale del Malato, un convegno dal tito ... radiosienatv.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.