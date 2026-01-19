Un viaggio di 3.700 chilometri per diffondere compassione gentilezza e speranza verso un futuro senza conflitti e violenza

Un percorso di 3.700 chilometri dedicato a promuovere valori di compassione, gentilezza e speranza per un futuro di pace. In momenti di difficoltà, il corpo diventa un punto di riferimento: testa, braccia, mani e gambe sono strumenti di resilienza e solidarietà, capaci di unire le persone e costruire un percorso di rinascita e comprensione condivisa.

Quando si ha la sensazione di non avere più nulla, il corpo diventa un'ancora di salvezza. Testa, braccia, mani e gambe sono qualcosa che ognuno di noi possiede. Anche se non è sempre stato così, il corpo dovrebbe appartenere sempre a chi lo abita. Così, spostarlo nello spazio può diventare un atto politico e rivoluzionario. I monaci buddhisti lo sanno bene, per loro il corpo è l'unico mezzo attraverso il quale possono meditare, agire, esistere. Per questo motivo, dalla fine di ottobre 2025, un gruppo di monaci buddhisti ha deciso di attraversare gli Stati Uniti a piedi, in silenzio e con un solo obiettivo: portare un messaggio di pace, gentilezza e compassione al mondo intero. Due serate pubbliche per raccontare 4.700 chilometri di viaggio. "I miei 53 giorni in bici fino a Capo Nord"

Due serate pubbliche per condividere un viaggio di 4.700 chilometri in bicicletta da Santa Giustina a Capo Nord. Dal maggio all’estate 2025, l’autore racconterà la sua esperienza di 53 giorni in sella, offrendo un racconto dettagliato di questa avventura. Le serate si terranno al Supercinema di Santarcangelo, dalle 20, e rappresentano un’occasione per conoscere un percorso di resistenza e scoperta. Presto si potrà viaggiare (anche in treno) a 700 chilometri orari: il futuro dei trasporti passa da Pechino

Prossimamente, i treni ad alta velocità potrebbero raggiungere i 700 kmh, avvicinandosi alle prestazioni degli aerei. Ricercatori cinesi hanno sperimentato con successo un sistema di trasporto su binari che permette di raggiungere questa velocità, aprendo nuove prospettive per il futuro dei viaggi su rotaia. Una svolta che potrebbe rivoluzionare i tempi di spostamento e l'efficienza dei trasporti ferroviari. 3 giorni in Abruzzo: cosa vedere nel Piccolo Tibet d'Italia - C'è chi lo chiama Il giardino verde d'Europa, chi l'ha definito il Piccolo Tibet d'Italia e c'è anche chi, ben più di un secolo fa, l'ha descritto come una terra "forte e gentile".

