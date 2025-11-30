Nasce il Premio all’Empatia e alla Gentilezza | un riconoscimento per chi costruisce ponti umani nella società

L’Associazione Nazionale  EmpaticaMente  annuncia la  prima edizione del “Premio allEmpatia e alla Gentilezza”, un riconoscimento dedicato a coloro che, nei diversi ambiti della vita pubblica e sociale, si impegnano concretamente per promuovere relazioni umane fondate su ascolto, rispetto, solidarietà e sensibilità reciproca. La cerimonia si terrà  lunedì 1 dicembre 2025 a Roma, presso il Teatro dè Servi, dalle ore 18.00, in occasione della presentazione ufficiale dell’ Associazione EmpaticaMente. Una serata ricca di testimonianze, ospiti e contenuti che intendono valorizzare una nuova cultura dell’attenzione verso l’altro, indispensabile per un cambiamento reale nel tessuto sociale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

