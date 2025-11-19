Daniel Radcliffe scrive al nuovo Harry Potter | Non voglio essere uno spettro nella tua vita

Daniel Radcliffe scrive al nuovo Harry Potter della serie HBO: "Spero ti diverti più di me". L'attore rivela il gesto verso Dominic McLaughlin e confessa: "Voglio solo abbracciarli, sembrano così giovani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Daniel Radcliffe forse non tornerà mai a impugnare la bacchetta sullo schermo, ma questo non gli ha impedito di fare un gesto che ha commosso i fan: ha scritto un messaggio personale a Dominic McLaughlin, il giovanissimo attore scelto da HBO per interpret - facebook.com Vai su Facebook

Daniel Radcliffe scrive al nuovo Harry Potter: “Non voglio essere uno spettro nella tua vita” - L’attore rivela il gesto verso Dominic McLaughlin e confessa: “Voglio solo abbracciarli, sembrano così ... Come scrive fanpage.it

Daniel Radcliffe scrive una lettera a Dominic McLaughlin, star della serie Harry Potter - Leggi su Sky TG24 l'articolo Daniel Radcliffe scrive una lettera a Dominic McLaughlin, star della serie Harry Potter ... Si legge su tg24.sky.it

Daniel Radcliffe scrive al nuovo Harry Potter: “Vorrei solo che si divertisse, non voglio essere uno spettro per lui” - Daniel Radcliffe ha voluto rompere il silenzio sulla serie reboot di Harry Potter attualmente in lavorazione nel Regno Unito, e lo ha fatto nel modo più toccante possibile: con una lettera scritta di ... Si legge su msn.com