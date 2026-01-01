I diari di Alan Rickman offrono uno sguardo inedito sulla produzione di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo film della saga diretto da Alfonso Cuarón. Questi appunti rivelano dettagli e retroscena, incluso un episodio legato a Emma Watson, contribuendo a comprendere meglio il dietro le quinte di questa importante fase della serie.

I diari personali di Alan Rickman hanno rivelato retroscena sorprendenti sulla lavorazione della saga di Harry Potter, in particolare su Il prigioniero di Azkaban, il terzo capitolo diretto da Alfonso Cuarón. Un estratto datato 30 luglio 2003, scritto durante le riprese di una scena tra Piton e Lupin, racconta una giornata tutt’altro che serena per l’attore britannico. Rickman annota di aver iniziato la giornata nel peggiore dei modi: un colpo alla testa causato da uno schermo caduto sul set, seguito da un breve blackout e da uno stato di malinconia durato per ore. Una condizione che avrebbe contribuito a creare tensioni con il regista messicano. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il diario segreto di Alan Rickman: la frecciata a Emma Watson

