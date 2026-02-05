Emil Banca aggiunge un’altra A al Rating Sociale e Ambientale

Emil Banca ha fatto un altro passo avanti nel suo impegno sociale e ambientale. L’istituto ha ottenuto il livello AA- nel Rating Sociale e Ambientale, un risultato che sottolinea il suo sforzo di migliorare la sostenibilità. Ora, Emil Banca si conferma tra le banche più attente a questi aspetti, ottenendo un riconoscimento che potrebbe aprire nuove opportunità sul mercato.

Emil Banca ha raggiunto un nuovo importante traguardo ottenendo il livello AA- nel Rating Sociale e Ambientale. Questo risultato rappresenta un salto di qualità significativo per la banca di credito cooperativo emiliana, che passa così da A+ a AA-. Il miglioramento nel rating sottolinea l'impegno.

