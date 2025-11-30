Rugby Emil Banca e Pieve ripartono all’attacco

Doppia sfida casalinga per le formazioni di rugby bolognesi. Alle 14.30 scendono in campo sul terreno amico, sia l’ Emil Banca Bologna che il Pieve 1971 per i rispettivi confronti della quarta giornata di serie B. Al centro sportivo Bonori, Il Bologna Rugby Club ospita la formazione cadetta dei Lyons Piacenza. C’è voglia di riscatto in casa Emil Banca con la squadra che vuole dimostrare di essere ben più forte della brutta copia vista prima della pausa a Parma. Da Josè Chico e compagni ci si attende una risposta positiva, a conferma che quello con i Ducali è stato solo un episodio e non corrisponde alla reale forza della squadra guidata da Balsemin e Taddia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

