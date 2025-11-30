Rugby Emil Banca e Pieve ripartono all’attacco
Doppia sfida casalinga per le formazioni di rugby bolognesi. Alle 14.30 scendono in campo sul terreno amico, sia l’ Emil Banca Bologna che il Pieve 1971 per i rispettivi confronti della quarta giornata di serie B. Al centro sportivo Bonori, Il Bologna Rugby Club ospita la formazione cadetta dei Lyons Piacenza. C’è voglia di riscatto in casa Emil Banca con la squadra che vuole dimostrare di essere ben più forte della brutta copia vista prima della pausa a Parma. Da Josè Chico e compagni ci si attende una risposta positiva, a conferma che quello con i Ducali è stato solo un episodio e non corrisponde alla reale forza della squadra guidata da Balsemin e Taddia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Anticipazioni e formazione dell'incontro tra Emil Banca Bologna Rugby Club e Lyons. #bologna #rugby #bolognarugbyclub #emilbanca - facebook.com Vai su Facebook
Rugby Emil Banca e Pieve ripartono all’attacco - Serie B Dopo la sosta, entrambe giocano in casa: il team di Balsemin e Taddia ospita Piacenza, la squadra di Fiocchi aspetta Parma ... Scrive msn.com
Rugby Serie B: Emil Banca saluta il campionato, Pieve lotta per la salvezza - Emil Banca senza più nulla da chiedere al suo campionato, Pieve invece ancora in lotta per la salvezza. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Rugby serie B. L’Emil Banca contro Pieve 1971: è tempo di derby - Derby dai mille risvolti tra voglia di continuare a lottare per il vertice del ... Si legge su ilrestodelcarlino.it