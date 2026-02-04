Il numero 116117, attivo in Toscana dalla fine del 2024, sta diventando un punto di riferimento per chi ha bisogno di assistenza sanitaria non urgente. Le persone chiamano sempre più spesso per consulti rapidi e indicazioni, alleggerendo così il carico sui pronto soccorso. Nel frattempo, il numero 112 resta il numero di emergenza generale, pronto a intervenire in situazioni di urgenza grave. La differenza tra i due numeri diventa chiara: uno per le emergenze vere e proprie, l’altro per le richieste meno immediate, ma comunque importanti.

Il 116117, attivo in Toscana dalla fine del 2024, rappresenta un punto di riferimento sempre più importante per l’assistenza sanitaria non urgente. Nato come numero per contattare la guardia medica nelle ore serali, notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi, il servizio si è progressivamente ampliato fino a diventare uno strumento di consulto medico anche nelle ore diurne e un canale di orientamento per bisogni sanitari e sociali a bassa intensità. Il sistema si affianca al 112, che resta il numero da contattare esclusivamente in caso di emergenze urgenti. La distinzione tra i due canali consente un utilizzo più efficiente delle risorse sanitarie, evitando il sovraccarico dei servizi di emergenza e garantendo interventi tempestivi a chi ne ha reale necessità. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - 112 e 116117: due numeri per le emergenze sanitarie da utilizzare in modo appropriato

Approfondimenti su 112 116117

A Arezzo, in questi giorni, si fa un grande sforzo per spiegare ai cittadini quando chiamare il 112 e quando il 116117.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su 112 116117

Argomenti discussi: 112 e 116117, due numeri per le emergenze sanitarie da scegliere in modo appropriato: ecco come.

112 e 116117, due numeri per le emergenze sanitarie da scegliere in modo appropriatoL’assessora Monni in visita alla centrale operativa incontra i giornalisti. Potenzieremo ulteriormente il servizio ... lanazione.it

112 e 116117, due numeri per le emergenze sanitarie da scegliere in modo appropriato: ecco come fareFIRENZE - Molti lo conoscono - da un anno e qualche mese, dalla fine del 2024 quando è stato tenuto a battesimo - come il numero unico per chiamare la ... piananotizie.it

112 o 116117 Esistono numeri diversi per bisogni diversi. In tutte le emergenze Il Numero Unico di Emergenza 112 mette in contatto con: • Emergenze sanitarie • Forze dell’Ordine • Vigili del Fuoco • Capitaneria di Porto facebook