112 e 116117 due numeri per le emergenze sanitarie da scegliere in modo appropriato

A Arezzo, in questi giorni, si fa un grande sforzo per spiegare ai cittadini quando chiamare il 112 e quando il 116117. Le autorità vogliono evitare confusione e chiamate inutili, puntando a usare correttamente i numeri di emergenza. Per questo, sono stati distribuiti volantini e si tengono incontri pubblici per chiarire le differenze tra i due numeri e quando usarli. La priorità è garantire un intervento rapido e mirato, senza sovraccaricare i numeri con chiamate non urgenti.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – . L'assessora Monni in visita alla centrale operativa incontra i giornalisti. "Potenzieremo ulteriormente il servizio". Molti lo conoscono - da un anno e qualche mese, dalla fine del 2024 quando è stato tenuto a battesimo - come il numero unico per chiamare la guardia medica o contare comunque su un professionista della continuità assistenziale la sera e la notte oppure nel fine settimana e nei giorni festivi, quando il proprio medico di famiglia non è disponibile. Il 116117 è però di più e ancora di più diventerà nel tempo: un servizio per un consulto medico su emergenze sanitarie non urgenti a cui rivolgersi anche di giorno, grazie all'utilizzo di medici del ruolo unico regionale (ovvero di medici di famiglie con meno di millecinquecento assistiti che scelgono di destinare parte delle ore a questo servizio) e uno sportello telefonico per informazioni ed esigenze non solo di carattere sanitario ma anche sociale.

