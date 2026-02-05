Emergenze sanitarie ecco quando chiamare il 112 e quando il 116117

Quando si tratta di emergenze sanitarie, la differenza tra chiamare il 112 e il 116117 può fare la differenza. Molti sanno che il 116117 è il numero da chiamare per la guardia medica, quando il medico di famiglia non risponde o non c’è. Ma in situazioni più gravi, come incidenti o malori improvvisi, bisogna chiamare il 112. È importante conoscere le circostanze per chiamare il numero giusto e ricevere l’aiuto più rapido possibile.

Molti lo conoscono come il numero per chiamare la guardia medica quando il medico di famiglia non è disponibile, la sera, la notte o nei giorni festivi. In realtà il 116117 è molto di più e lo diventerà ancora di più nel tempo: un servizio dedicato alle emergenze sanitarie non urgenti

In Toscana, i cittadini devono scegliere tra due numeri di emergenza: il 112 e il 116117.

A Arezzo, in questi giorni, si fa un grande sforzo per spiegare ai cittadini quando chiamare il 112 e quando il 116117.

