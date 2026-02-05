Emergency Oggi incontro con Pelagatti

Oggi si è tenuto un incontro alla sezione soci di Unicoop Firenze a Agliana. Filippo Pelagatti, medico anestesista all’ospedale di Careggi, ha raccontato le sue esperienze da volontario a Gaza con Emergency. La sala era piena di persone curiose di ascoltare le sue testimonianze dirette. Pelagatti ha descritto le difficoltà di lavorare in un clima di guerra e le sfide di portare aiuti in un’area così complessa. La gente ha ascoltato con attenzione, interessata a capire cosa succede veramente in quei territori.

Oggi nella sala della sezione soci Unicoop Firenze di Agliana, incontro con Filippo Pelagatti, medico anestesista all' ospedale di Careggi che è stato volontario a Gaza con Emergency. Il dottor Pelagatti (in foto) racconterà la sua esperienza di chirurgia d'urgenza nella striscia di Gaza. L'incontro dibattito inizierà alle 18, l'ingresso è gratuito e aperto a tutti, la sala soci Coop di Agliana è nel centro commerciale di via Berlinguer. A conclusione un piccolo aperitivo offerto dalla sezione soci Coop. L'evento è inserito nell'ambito della mostra "La guerra e i diritti negati", che presenta fotografie e testimonianze a cura di Emergency, allestita fino a domenica 8 febbraio nello spazio soci Bibliocoop di Agliana, accanto alla sala soci.

