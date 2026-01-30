’Educare oggi’ l’incontro con l’esperto Alberto Pellai

Domani mattina alla Sala delle Bifore del Castello del Belriguardo di Voghiera, si tiene l'incontro con Alberto Pellai, organizzato dalla Fism di Ferrara. L’esperto parlerà di come educare i bambini oggi, in un appuntamento che si svolge dalle 9.30 alle 12. La sala si riempirà di insegnanti, genitori e operatori che vogliono capire meglio come affrontare le sfide dell’educazione nel tempo presente.

Domani dalle ore 9.30 alle 12, alla Sala delle Bifore del Castello del Belriguardo di Voghiera, la Fism (federazione italiana scuole materne) di Ferrara ospita il prof. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta per un incontro pubblico dal titolo "Educare oggi, Le sfide educative del nostro tempo". L’evento, pensato in forma dialogica, sarà condotto dalla dott.ssa Giuliana Boi e prevede un tempo in cui anche i partecipanti potranno porre domande dirette al noto professore. Questo appuntamento, patrocinato dal Comune di Voghiera e organizzato in collaborazione con l’Associazione mons. Crepaldi che gestisce in quel territorio due realtà educative, si inserisce all’interno della programmazione formativa annuale della Fism. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

