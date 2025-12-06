Migranti | sbarcate a Bari oggi 120 persone salvate in mare Emergency

Di seguito un comunicato diffuso da Emergency: Si è concluso alle ore 14.35 di sabato 6 dicembre nel porto di Bari lo sbarco delle 120 persone soccorse dalla Life Support, nave di ricerca e soccorso di EMERGENCY, in due distinte operazioni nelle acque internazionali della zona SAR libica. I due interventi di soccorso sono avvenuti tra la notte del 2 e la mattina del 3 dicembre, entrambi i casi sono stati individuati dal ponte di comando della nave e hanno interessato due gommoni precari e sovraffollati, privi di dispositivi di sicurezza. Con il primo soccorso gli operatori di EMERGENCY hanno portato in salvo 47 persone, con il secondo altre 73. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

