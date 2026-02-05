Emanuele Filiberto e l' esilio violato più volte carabinieri ci salutavano a cena c' erano anche politici

Emanuele Filiberto denuncia come i Savoia abbiano più volte violato il divieto costituzionale di entrare in Italia. Racconta di incontri con carabinieri che li salutavano e di cene con politici, nonostante il divieto. Il discorso fa emergere una realtà in cui le regole sembrano essere state spesso aggirate.

In un’intervista, Gustav Thöni ha raccontato che dopo Sankt Moritz, nel 1974, il principe Vittorio Emanuele di Savoia andò a trovarlo a Trafoi, in Italia. Si tratta di una violazione dell’esilio scritto nella Costituzione, che vietava l’ingresso ai discendenti maschi di Casa Savoia. Non sarebbe stata l’unica volta e lo conferma proprio Emanuele Filiberto di Savoia, che spiega: “lo abbiamo fatto tutti“. Gli sconfinamenti, aggiunge, avvenivano con i carabinieri che li salutavano. I Savoia sconfinavano in Italia L’intervista per il Corriere a Gustav Thöni ha portato alla luce un episodio di sconfinamento da parte di un discendente maschio di Casa Savoia in Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Emanuele Filiberto ha rivelato che l’esilio dei Savoia fu più volte violato.

Emanuele Filiberto rivela che lui e altri membri dei Savoia hanno spesso violato il divieto di entrare in Italia.

Argomenti discussi: Emanuele Filiberto-Adriana : Teniamo la porta aperta; Emanuele Filiberto: Violavamo spesso l'esilio. Venivamo a pranzo a Torino, ricordo la Bagna cauda; Emanuele Filiberto di Savoia: Un amore come quello che ho vissuto per Adriana Abascal non sparisce in un attimo; Verso Reggina-Savoia, il messaggio di Emanuele Filiberto: Rispetto per Reggio Calabria, ma noi porteremo Torre Annunziata dove merita · ilreggino.it.

Emanuele Filiberto e l'esilio violato più volte, carabinieri ci salutavano, a cena c'erano anche politiciI Savoia sconfinavano in Italia: la conferma e il racconto di Emanuele Filiberto sul divieto costituzionale più volte violato ... virgilio.it

Emanuele Filiberto ammette che i Savoia hanno violato l'esilio diverse volteGli sconfinamenti sono stati tanti. Io stesso sono entrato più volte in Italia con mio padre. In Valle d’Aosta per vedere il Castello di Sarre, a Torino per pranzo, in Sardegna – ha proseguito -. tg24.sky.it

"Noi Savoia di nascosto in #Sardegna durante l'esilio. Volevamo una boccata d'Italia": la rivelazione di Emanuele Filiberto facebook