Emanuele Filiberto | Abbiamo violato spesso l' esilio Andavamo a cena in Italia a volte c' erano anche dei politici

Emanuele Filiberto rivela che lui e altri membri dei Savoia hanno spesso violato il divieto di entrare in Italia. La famiglia reale si spostava, a volte anche a cena, e non mancavano politici. Questa situazione andava avanti molto prima del 2002, quando la norma che vietava ai discendenti maschi di tornare nel paese fu eliminata.

Emanuele Filiberto in un'intervista al Corriere, commentando un aneddoto di Gustav Thöni sull'omaggio che gli venne tributato da suo padre Vittorio Emanuele di Savoia, dopo una vittoria nel 1974, con una visita a Trafoi, in Trentino Alto Adige.

