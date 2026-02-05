Emanuele Filiberto rivela che l’esilio dei Savoia non è mai stato rispettato davvero. L’ex principe ammette per la prima volta che lui e suo padre andavano a cena in Italia, sfidando le regole imposte dalla Costituzione. La sua confessione mette in discussione la versione ufficiale di un’esilio mai rispettato e riaccende il dibattito sulla presenza dei Savoia nel nostro paese.

Emanuele Filiberto di Savoia ammette per la prima volta che l’esilio imposto alla sua famiglia, sancito dalla Costituzione italiana, in realtà non fu mai rispettato. “Siamo entrati in Italia molte volte. Andavamo a mangiare fuori. I carabinieri facevano il saluto” ha dichiarato il principe al Corriere della Sera. L’ammissione arriva dopo un aneddoto raccontato dalla leggenda dello sci Gustav Thöni, il quale ha riferito di aver ricevuto una visita, nel 1974, da Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Doria. Un dettaglio tutt’altro che secondario dal momento che, all’epoca, alla famiglia Savoia non era permesso entrare in Italia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La rivelazione di Emanuele Filiberto: "L'esilio dei Savoia fu violato più volte, in Italia io e papà andavamo a cena"

Emanuele Filiberto ha rivelato che l'esilio dei Savoia fu più volte violato.

Emanuele Filiberto di Savoia ha ammesso di aver violato spesso l'esilio.

Emanuele Filiberto di Savoia ha confermato al Corriere della Sera l'episodio raccontato da Gustav Thöni secondo il quale dopo il Gigante di Sankt Moritz, nel 1974, "venne a trovarmi" il Principe Vittorio Emanuele di Savoia in compagnia della moglie Marina