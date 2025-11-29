Firenze la Fondazione Meyer compie 25 anni e festeggia con un francobollo

Firenze, 29 novembre 2025 – La Fondazione Meyer compie 25 i suoi primi venticinque anni e festeggia con un francobollo dedicato emesso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy nell’ambito della serie dedicata alle “ Eccellenza del sistema produttivo e del made in Italy ”. La cerimonia di disvelamento, seguita dall’annullo, si è tenuta ieri sera presso il Teatro del Maggio musicale fiorentino alla presenza di Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle imprese e del made in Italy con delega alla Filatelia, Stefano Masera Responsabile Area Centro Nord di Poste Italiane, Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer, Alessandro Benedetti, segretario generale della Fondazione e Paolo Marchese Morello, Direttore generale dell’Aou Meyer Irccs. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, la Fondazione Meyer compie 25 anni e festeggia con un francobollo

