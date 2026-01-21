Elezioni Provincia di Lecco Azione indica Vergani | Le priorità siano mobilità e trasporti
Sabato 20 ottobre si svolgono le elezioni per la Provincia di Lecco, con gli amministratori dei 84 Comuni chiamati a eleggere il nuovo presidente. Azione indica Vergani come candidato, sottolineando l'importanza di affrontare temi come mobilità e trasporti. La scelta del nuovo vertice rappresenta un passaggio fondamentale per definire le priorità di sviluppo e servizi sul territorio nei prossimi anni.
Questo sabato gli amministratori degli 84 Comuni della Provincia di Lecco sceglieranno il sindaco che guiderà la provincia per i prossimi quattro anni. Una scelta che riveste un carattere di particolare importanza per il futuro del territorio, nonostante la riorganizzazione e il ridimensionamento.🔗 Leggi su Leccotoday.it
