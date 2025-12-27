“Anche nel giorno di Natale, quello simbolicamente più importante per una manifestazione come Luci d'Artista, le luminarie hanno funzionato a intermittenza. Accese per metà sul corso e con malfunzionamenti evidenti anche nel centro storico. Adesso basta, il Comune tuteli i propri investimenti e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Luci d'artista "a intermittenza", Cammarota: "Ora il Comune chieda un risarcimento alla ditta"

