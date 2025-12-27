Luci d' artista a intermittenza Cammarota | Ora il Comune chieda un risarcimento alla ditta
“Anche nel giorno di Natale, quello simbolicamente più importante per una manifestazione come Luci d'Artista, le luminarie hanno funzionato a intermittenza. Accese per metà sul corso e con malfunzionamenti evidenti anche nel centro storico. Adesso basta, il Comune tuteli i propri investimenti e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Torna Luci d’artista, Torino museo a cielo aperto con Luci d’artista
Leggi anche: La Fiaccola Olimpica "illumina" le Luci d'Artista: domenica da record di presenze in città, il Comune invita a spostarsi a piedi
Salerno. le Luci d’Artista restano al buio; Salerno, “Mare d’Inverno” ancora a intermittenza a Natale: delusi alcuni turisti delle Luci -; I capricci del “Mare d’inverno”.
Luci d'Artista, Filt-Cgil e Fit-Cisl: «Sicurezza e mobilità vanno tutelate, serve un confronto con il Comune» - In relazione alla gestione della mobilità e della sicurezza durante la manifestazione Luci d'Artista, le organizzazioni sindacali Filt- ilvescovado.it
Luci d'Artista, calca a Salerno centro: numerosi i visitatori - Anche in questo sabato, le strade del centro sono state affollate dai visitatori delle Luci d'Artista. salernotoday.it
Salerno Luci d’Artista, la ventesima edizione come laboratorio di arte pubblica e innovazione urbana - Salerno Luci d’Artista celebra la sua ventesima edizione confermandosi una delle manifestazioni di arte pubblica più rilevanti a livello nazionale e internazionale, capace di attrarre ogni anno ... giornaledipuglia.com
Luci d'artista flop. Continuano le segnalazioni sui social in merito al cattivo funzionamento delle luminarie a Salerno. Questi i dettagli delle foto pubblicate da Achille Mazzeo a proposito dei problemi alle Luci in Corso Vittorio Emanuele - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.