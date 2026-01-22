Il comune brianzolo dove i pittogrammi diventano paralimpici

Nel comune brianzolo, i pittogrammi rappresentano l’inclusione e la diversità. Accanto ai simboli tradizionali, compaiono immagini di atleti paralimpici, come un tiratore su carrozzina e un corridore con protesi. Questa scelta mira a sensibilizzare e promuovere un’idea di comunità aperta e accogliente, in cui le differenze sono riconosciute e valorizzate. Un modo semplice e efficace per comunicare l’importanza dell’uguaglianza e dell’integrazione nello spazio pubblico

Un tiratore scelto su carrozzina e un corridore con protesi a fianco del pittogramma 'classico' in sedia a rotelle. La nuova segnaletica del comune di Meda abbraccia sempre più l'inclusione e lo fa nel segno delle imminenti paralimpiadi di Milano Cortina 2026. I nuovi simboli segnaletici sono stati messi negli ultimi giorni cogliendo l'occasione del passaggio della Fiamma Olimpica previsto per il 3 febbraio 2026. Si possono trovare negli stalli di sosta presenti nella città brianzola, per fare da spunto di riflessione per l'intera comunità e ricordare che lo sport è accessibile a tutti, senza distinzioni, e che ogni disciplina può essere praticata con passione e determinazione da chiunque.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Il Comune brianzolo dove sono state installate tre nuove telecamere

Leggi anche: Il comune brianzolo dove non si potrà più bere alcolici in strada dopo le 22

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il comune brianzolo dove ci sono 145 impianti pubblicitari, ma sono quasi tutti abusivi; Campionato brianzolo di corsa campestre: i risultati della prima prova del 2026; Abbandonata morta nei boschi a Carate Brianza, l’ex pizzaiolo chiede la giustizia riparativa; White Mathilda . Riconoscere i segnali d’allarme.

Rivoluzione dei parcheggi in arrivo a Carnate: nelle aree della stazione e del centro novità in arrivo per far fronte ai tanti pendolari che ogni giorno prendono d’assalto il comune brianzolo. - facebook.com facebook