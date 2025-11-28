Dua Lipa non smette di stupire: dopo i successi globali e i look diventati iconici, la popstar britannica conquista il web con un video diventato virale in cui parla nientemeno che.in italiano! Elegante, magnetica e sempre un passo avanti, è la protagonista di uno spot che pubblicizza l’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in partenza il prossimo febbraio e che sta facendo il giro del web. Con la sua bellezza e un inaspettato italiano dall’accento squisitamente british, Dua Lipa ha subito catturato l’attenzione di tutti conquistando complimenti da ogni parte. Ma la cantante non si ferma qui, visto che da poco ha anche debuttato nel mondo del beauty, trasformando il suo stile impeccabile in qualcosa di più concreto, ovvero una linea skincare che sta già facendo impazzire fan e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dua Lipa alle Olimpiadi Invernali 2026? Il messaggio in italiano fa impazzire i fan