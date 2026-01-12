Paolo Ruffini ha condiviso sui social un video e un messaggio per ricordare Alessia, la bambina di 10 anni incontrata sul palco a dicembre 2024. La ragazza, scomparsa recentemente a causa di un tumore al cervello, lascia un ricordo di forza e fragilità. Questo gesto rappresenta un momento di commozione e rispetto, testimonianza di un legame speciale nato in un’occasione pubblica e ora condiviso con il pubblico.

Ieri Paolo Ruffini ha condiviso un toccante video e un messaggio sui suoi profili social, salutando Alessia, una bambina di 10 anni che aveva intervistato sul palco a dicembre 2024 e che purtroppo è morta pochi giorni fa a causa di un tumore al cervello. Nel post, Ruffini ha scritto: “Poco fa mi è arrivato questo messaggio che mi ha devastato” “Buongiorno,sono il papà di Alessia, una bambina che hai conosciuto in uno spettacolo a Dalmine nel Dicembre 2024. Nel Febbraio 2025 le hanno trovato un tumore cerebrale. Dopo tanti sacrifici fatti di degenze, operazioni e terapie, ma anche di eventi benefici e di bei momenti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Paolo Ruffini saluta Alessia, la bambina incontrata sul palco e morta a 10 anni (VIDEO)

Leggi anche: Malore fatale sul palco a Nola, morta a 48 anni Maristella Mariani, soprano di Castrocielo

Leggi anche: Buon Compleanno al grande Paolo Ruffini, 47 Anni di Pura Energia.

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Paolo Ruffini si racconta: dai cinepanettoni al matrimonio segreto con l’ex - Ma lui definisce così la sua professione: «Sono qualcuno che aiuta le ... iodonna.it

Paolo Ruffini. . E se il mondo fosse fatto solo da persone con la sindrome di Down Domani, 13 gennaio, esce il mio nuovo libro “Io sono perfetto”. - facebook.com facebook