Eleonora ricorda l’emozione delle Olimpiadi | Da bambina cantavo sul palco oggi vivo lo stesso momento

Eleonora Benetti ricorda le Olimpiadi di Torino, dove da bambina salì sul palco dello stadio Olimpico per cantare. Ora, molti anni dopo, rivive quelle emozioni come se fosse ieri.

**Eleonora Benetti, la bambina che cantò alle Olimpiadi di Torino: “Rivivo l’emozione di allora”** Nel febbraio 2006, a Torino, in occasione delle Olimpiadi invernali, una bambina di pochi anni, ma con una voce forte come il vento e una presenza imponente, salì sul palco dello stadio Olimpico. Con il suo canto dell’inno nazionale, Eleonora Benetti diede un tocco di emozione e di bellezza a una cerimonia che ormai si è trasformata in un simbolo del paese. Era il 10 febbraio 2006, e la sua esibizione, in televisione in mondovisione, fu vista da migliaia di persone. A soli nove anni, la forlivese Eleonora, all’epoca ancora in fase d’adolescenza, era stata scelta per rappresentare l’Italia in una cerimonia che vedeva protagonista la musica, il movimento e il cuore del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Eleonora, che 20 anni fa cantò alle Olimpiadi invernali di Torino, oggi rivive quella stessa emozione.

