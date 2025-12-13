Sci freestyle | Melville Ives svetta nella Coppa del Mondo di halfpipe a Secret Garden bene Gu

Melville Ives si è aggiudicato la vittoria nella Coppa del Mondo di halfpipe a Secret Garden, dominando la competizione della stagione 2025-2026 di sci freestyle. L'atleta ha dimostrato grande abilità e stile, portando a casa il titolo in una gara molto combattuta. Buoni risultati anche per Gu Parte, che ha mostrato segnali positivi nel segno di Finley Melville Ives.

Parte nel segno di Finley Melville Ives la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità halfpipe. Il neozelandese ha infatti dominato la prima tappa della competizione itinerante andata in scena in quel di Secret Garden nella prima mattina italiana, rivelandosi l'unico ad aver eseguito 2 run sopra quota 90. Nello specifico lo sciatore ha curiosamente realizzato due segmenti ricevendo la stessa identica valutazione, ovvero 90.00, precedendo di una lunghezza il compagno di squadra Luke Harrold, secondo co 89.00 davanti allo statunitense Hunter Hess, terzo con 86.25. Ai piedi del podio l'altro atleta degli States Birk Irving, quarto con 85.

Teenager Finley Melville Ives tops men’s freeski halfpipe 2025 Freestyle World Championships.

