Edoardo è nato con la camicia Un parto insolito ed emozionante

Montevarchi (Arezzo), 5 febbraio 2026 – Mercoledì sera, poco dopo le 21.30, al punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia è avvenuto un evento insolito: un bimbo è venuto al mondo avvolto nel sacco amniotico nell’acqua della vasca nativa. Quello che il detto popolare definisce “ nascere con la camicia ” indica infatti una nascita in cui alla mamma non si rompono le acque e quindi il bambino o la bambina viene alla luce entro un sacco amniotico intatto. L’ulteriore particolarità dell’evento si è verificata poiché Edoardo, questo il nome del piccolo, è passato dal liquido amniotico direttamente all’acqua della vasca nativa in cui la mamma, Silvia, stava partorendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una donna ha dato alla luce il suo bambino in acqua, in un parto in acqua avvenuto ieri sera all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia.

