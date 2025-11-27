La camicia con fiocco è tornata al centro dell’estetica moderna grazie a un equilibrio perfetto tra femminilità rigore ed eleganza
La camicia con fiocco è tornata al centro dell’estetica moderna, grazie a un equilibrio perfetto tra femminilità, rigore e un’eleganza che attraversa le epoche. Ecco i look delle royal da copiare. Per prendere parte a un evento insieme al principe William, Kate Middleton ha scelto una camicia con fiocco rosa di Burberry, abbinata a un cappotto grigio di Jigsaw, pantaloni dritti tono su tono e una borsa Smythson, mentre Meghan Markle ha partecipato alla cerimonia degli Endeavour Fund Awards con camicia, completo nero Alexander McQueen e pump Manolo Blahnik. Nel 1986 al Mermaid Theatre, Lady Diana ha combinato una blusa pussy-bow firmata Jan Van Velden con un blazer luminoso e una gonna midi in satin. 🔗 Leggi su Amica.it
