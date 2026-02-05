La questione dei parcheggi a Fontanelle, Abissinia e Villa Alta diventa al centro dell’attenzione. I residenti e gli operatori turistici chiedono soluzioni rapide. È pronto un piano per trovare 120 nuovi posti auto, in mezzo a una lunga lista di lavori pubblici e lavori di messa in sicurezza delle strade ancora in corso o appena conclusi. La priorità ora è aumentare i parcheggi disponibili, dopo mesi di attese e proposte.

È lunga la lista delle opere pubbliche e messa in sicurezza delle strade, tuttora in corso e altre ultimate, a Fontanelle, Abissinia e Villa Alta, ma l’attenzione dei residenti e degli operatori turistici ora si sposta sui parcheggi. Col nuovo Lungomare del Sole, in viale Torino, spariscono infatti 120 posti auto d’estate usati soprattutto dai clienti di spiagge, bar, hotel e ristoranti. Come verranno rimpiazzati? La domanda è emersa martedì sera nell’affollatissimo incontro ‘ Riccione cambia-Costruiamola insieme’, tenuto dalla sindaca Daniela Angelini, assieme alla giunta comunale e al presidente del consiglio Simone Gobbi, nel centro di quartiere di viale Sicilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il piano per reperire 120 posti auto

Il Comune annuncia che sono di nuovo disponibili 120 posti auto nell'area di risulta, sul lato nord.

Il Comune di Bari ha presentato il nuovo Piano Sosta, che mira a ottimizzare gli spazi disponibili per le auto.

