Verso il Brt il Comune presenta il Piano Sosta | Perso solo l' 1% dei posti auto attuali

Il Comune di Bari ha presentato il nuovo Piano Sosta, che mira a ottimizzare gli spazi disponibili per le auto. Secondo quanto annunciato, si perderà solo l’1% dei posti auto attuali, anche con l’arrivo del sistema di trasporto pubblico Bus Rapid Transit. L’obiettivo è rendere più efficiente l’uso dei parcheggi, in vista dei cambiamenti che arriveranno con il nuovo sistema di trasporto.

Questa mattina il sindaco Leccese e l'assessore Scaramuzzi hanno illustrato le linee guida dello studio sulla sosta. In futuro saranno realizzati parcheggi di scambio Un piano che punta a razionalizzare gli attuali spazi recuperabili come posti auto, in vista del grande cambiamento che attende i baresi con l'avvio del sistema di trasporto pubblico locale denominato Bus Rapid Transit. Questa mattina, a Palazzo della Città, il sindaco Leccese e l'assessore Scaramuzzi hanno illustrato le linee guida dello studio sulla sosta per il Brt. L'incontro ha portato anche un confronto franco fra cittadini e rappresentanti dell'amministrazione locale.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Brt Piano

Il Comune di Bari si appresta a presentare nei prossimi giorni il piano per la gestione della sosta, legato al progetto del sistema Brt.

Il Comune ha annunciato l'elaborazione del nuovo Piano Sosta, con l'obiettivo di migliorare la gestione dei parcheggi nel Municipio II.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Brt Piano

Argomenti discussi: Taranto verso la mobilità del futuro: la rivoluzione BRT approda al quartiere Tamburi; Reazione Altotevere Volley, Bartolini rilancia la sfida decisiva; Taranto verso la mobilità del futuro: la rivoluzione BRT arriva al quartiere Tamburi.

Taranto verso la mobilità del futuro: la rivoluzione BRT arriva al quartiere TamburiIl progetto BRT non è solo un potenziamento dei trasporti, ma un intervento di rigenerazione urbana. Con l’introduzione della Linea Blu e della Linea Rossa, supportate da 64 bus elettrici di ultima ge ... giornaledipuglia.com

Problema trasporti a Casalotti: dall'Aurelio la spinta verso il bus rapid transitIl bus rapid transit (BRT) è un’infrastruttura viaria destinata solo ed esclusivamente agli autobus che permette ai mezzi di spostarsi in maniera più rapida evitando il traffico. Lo scorso settembre, ... romatoday.it

Una serie di proposte per rivedere il piano sosta della Giunta - facebook.com facebook