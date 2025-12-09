Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli | visite guidate il 12 dicembre

Chietitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apertura straordinaria con visite guidate al cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli a Chieti. Organizza la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, nell’ambito del piano di valorizzazione 2025 del Ministero della cultura.Le visite sono in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

