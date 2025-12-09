Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli | visite guidate il 12 dicembre
Apertura straordinaria con visite guidate al cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli a Chieti. Organizza la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, nell’ambito del piano di valorizzazione 2025 del Ministero della cultura.Le visite sono in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Facciamo il punto della situazione su tutti i prossimi film di James Cameron attualmente in cantiere: la lista completa! https://cinema.everyeye.it/notizie/prossimi-film-james-cameron-avatar-fuoco-cenere-846208.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Socia - facebook.com Vai su Facebook
Tra i pedoni, sul marciapiede: nel cantiere dell’ex cinema Eolo di Firenze sbuca una benna - I passanti camminano sul marciapiede, quando da dentro l’ex cinema Eolo di Firenze sbuca un braccio meccanico che scarica del materiale su un furgone parcheggiato fuori. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it
Juventus, Marchisio sui cambi di Spalletti “Yidliz non andava tolto” ilprimatonazionale.i
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it