Investito e ucciso a Ponticelli individuato il pirata della strada
A Ponticelli, la Polizia Locale ha individuato l’autore dell’incidente fatale che ha coinvolto Vincenzo Del Giudice, travolto e ucciso da un pirata della strada che, poi, è fuggito senza offrire aiuto. L’indagine ha condotto all’identificazione del responsabile, portando chiarezza su un episodio che ha sconvolto la comunità locale.
