Si è costituita ai Carabinieri la giovane, una ventunenne di Volpiano in provincia di Torino che, nella notte di Natale, aveva ucciso un settantacinquenne, travolto sulle strisce pedonali della rotonda fra via Lombardore e via Coppi a Leinì, prima di darsi alla fuga. La vittima, trascinata per più di venti metri, era morta sul colpo. La ragazza ha fornito le indicazioni per ritrovare l'auto, una Fiat Grande Punto grigia di proprietà della madre, con cui ha investito l'anziano e che era stata abbandonata in una zona periferica di Leinì. La vettura ora è stata posta sotto sequestro dai militari dell'Arma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Torino, individuato il pirata della strada che ha travolto un anziano davanti casa Leggi anche: Anziano travolto e ucciso a Milano, fermato il pirata della strada Leggi anche: Udine, uomo travolto e ucciso mentre andava al lavoro in bici: individuato il presunto pirata della strada Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Muore travolto da un'auto a Leini, caccia al pirata della strada nel Torinese; Incidente a Torino Aurora: scontro fra tre auto, il pirata della strada scappa ma viene bloccato dopo pochi incroci; Anziano travolto e ucciso la notte di Natale. Si cerca il conducente; ? Donna investita davanti al supermercato: trovato il pirata della strada. Uccide un pedone a Leinì, individuato il pirata della strada di Natale - Si è costituito ai Carabinieri il pirata della strada che la notte di Natale ha travolto ed ucciso un pedone a Leinì. torinoggi.it

