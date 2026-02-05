È morto Mario Merlino

Da romatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a Roma Mario Merlino, ex militante di Avanguardia Nazionale e tra i fondatori del Circolo anarchico 22 marzo. Aveva 81 anni. La sua figura è legata a momenti chiave degli anni ’60, tra le proteste di Valle Giulia e le battaglie politiche successive.

È morto a Roma Mario Merlino. Aveva 81 anni. Dopo avere militato in Avanguardia Nazionale, partecipando anche agli scontri di Valle Giulia del 1968, Merlino è stato tra i fondatori del Circolo anarchico 22 marzo. Indagato per i fatti collegati alla strage di piazza Fontana, fu poi assolto.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Mario Merlino

Morto Mario Merlino, fu tra i protagonisti di Valle Giulia

È morto a Roma Mario Merlino, uno dei protagonisti degli scontri di Valle Giulia nel 1968.

Morto Mario Merlino, neofascista di Avanguardia Nazionale che si voleva far passare per anarchico

È morto Mario Merlino, 81 anni, noto per aver militato negli ambienti neofascisti degli anni Sessanta e poi aver cercato di farsi passare per anarchico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Marco Rischia La Morte Per La Sagra Della Focaccia

Video Marco Rischia La Morte Per La Sagra Della Focaccia

Ultime notizie su Mario Merlino

Argomenti discussi: Fascista o anarchico? È morto Mario Merlino; Morto Mario Merlino, fu tra i protagonisti di Valle Giulia; Morto Mario Merlino, l’uomo dei misteri mai chiariti sulla strage di piazza Fontana; E’ morto Mario Michele Merlino, nemico carissimo.

è morto mario merlinoMorto Mario Merlino, neofascista o anarchico? Più che altro uomo dei (tanti) misteri. Che si è portato nella tombaAveva 81 anni, fu fra i protagonisti dell’infinita vicenda della strage di piazza Fontana. Da imputato con Valpreda, poi da indagato con Stefano Delle Chiaie. Nel 1987 la definitiva assoluzione ... msn.com

è morto mario merlinoMario Merlino, dal neofascismo agli ambienti anarchici: morto a Roma a 81 anniDal neofascismo agli ambienti anarchici: la vita controversa e l’impegno culturale di Mario Merlino. È morto all'età di 81 anni a Roma. notizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.