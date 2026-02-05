È morto Mario Merlino

È morto a Roma Mario Merlino, ex militante di Avanguardia Nazionale e tra i fondatori del Circolo anarchico 22 marzo. Aveva 81 anni. La sua figura è legata a momenti chiave degli anni ’60, tra le proteste di Valle Giulia e le battaglie politiche successive.

