Spagna Sanchez | Vieteremo i social ai minori di 16 anni

Il premier spagnolo Pedro Sanchez annuncia che il governo vieta l’uso dei social ai minori di 16 anni. Le piattaforme digitali dovranno implementare sistemi per verificare l’età degli utenti. La decisione mira a proteggere i giovani dai rischi del web.

Il premier della Spagna Pedro Sanchez ha annunciato che il governo vieterà l’accesso ai social network ai minori di 16 anni e obbligherà le piattaforme digitali ad adottare sistemi efficaci per verificare l’età degli utenti. Il provvedimento fa parte di un pacchetto di cinque misure annunciate dal leader socialista nel corso del World Governments Summit a Dubai, volto a contrastare gli abusi delle grandi piattaforme e garantire un ambiente digitale sicuro, democratico e rispettoso dei diritti fondamentali. Le altre misure annunciate da Sanchez sono: porre fine all’impunità dei dirigenti affinché siano legalmente responsabili delle violazioni commesse sulle piattaforme digitali di cui sono responsabili; qualificare come reato la manipolazione degli algoritmi e l’amplificazione di contenuti illegali; creare un sistema di tracciamento e quantificazione che consenta di stabilire una ‘Impronta di odio e polarizzazione’; affrontare insieme alla procura le vie per indagare sulle possibili violazioni legali di Grok, TikTok e Instagram. 🔗 Leggi su Lapresse.it

