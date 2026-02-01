Duran Juventus spunta il retroscena sull’attaccante in forza al Fenerbahce | cosa è successo in queste settimane

Da juventusnews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha deciso di non puntare più su Duran. Dopo settimane di trattative, i bianconeri hanno chiuso definitivamente la porta all’attaccante colombiano, preferendo altre soluzioni per l’attacco di Spalletti. La pista che portava a Duran si ferma qui, e adesso la società si concentra su altri nomi.

Duran Juve, arriva la chiusura definitiva sulla pista che portava all’attaccante colombiano: i bianconeri hanno altri piani per l’attacco di Spalletti. Il vortice impazzito del calciomercato è spesso alimentato da indiscrezioni che si rincorrono velocemente, creando suggestioni che a volte non trovano riscontro nella realtà dei fatti. Nelle ultime settimane, uno dei nomi che aveva scaldato maggiormente la fantasia degli operatori di mercato e dei tifosi era quello di  Jhon Durán. L’ attaccante colombiano, noto per la sua  esplosività fisica  e la capacità di attaccare la profondità con violenza, era stato accostato con insistenza a diverse piazze europee importanti, tra cui quella bianconera e quella francese del Lille. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

duran juventus spunta il retroscena sull8217attaccante in forza al fenerbahce cosa 232 successo in queste settimane

© Juventusnews24.com - Duran Juventus, spunta il retroscena sull’attaccante in forza al Fenerbahce: cosa è successo in queste settimane

Approfondimenti su Juventus Fenerbahce

Mancini Juve, retroscena sull’ex ct: «Ha aspettato a lungo una chiamata da Torino». Cosa è successo in queste settimane

David via dalla Juventus a gennaio? Tutta la verità sul futuro del canadese dopo le voci di queste ultime settimane: il punto sull’attaccante

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Juventus Fenerbahce

Argomenti discussi: Calciomercato: quale attaccante prenderà la Juventus? Sogno Kolo Muani, spunta un nome nuovo, chi è. Le strategie; Dalla Turchia: la Juventus su Jhon Duran, contatti ufficiali avviati e prima offerta; Juve-Kolo Muani, ecco come stanno le cose (veramente)...E ora spunta anche un altro nome per l'attacco...; Sky - Niente Juventus: Duran verso il trasferimento al Lille.

Duran Juve, arriva la chiusura definitiva sulla pista che portava all’attaccante colombiano: i bianconeri hanno altri piani per l’attacco di SpallettiDuran Juve, arriva la chiusura definitiva sulla pista che portava all’attaccante colombiano: i bianconeri hanno altri piani per l’attacco di Spalletti Il vortice impazzito del calciomercato è spesso a ... juventusnews24.com

Calciomercato Juve, per l'attacco spunta l'opzione Jhon DuranIl centravanti colombiano del Fenerbahce sarebbe l'ultima idea della Juve per rinforzare l'attacco in questo gennaio ... it.blastingnews.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.