La Juventus ha deciso di non puntare più su Duran. Dopo settimane di trattative, i bianconeri hanno chiuso definitivamente la porta all’attaccante colombiano, preferendo altre soluzioni per l’attacco di Spalletti. La pista che portava a Duran si ferma qui, e adesso la società si concentra su altri nomi.

Duran Juve, arriva la chiusura definitiva sulla pista che portava all'attaccante colombiano: i bianconeri hanno altri piani per l'attacco di Spalletti. Il vortice impazzito del calciomercato è spesso alimentato da indiscrezioni che si rincorrono velocemente, creando suggestioni che a volte non trovano riscontro nella realtà dei fatti. Nelle ultime settimane, uno dei nomi che aveva scaldato maggiormente la fantasia degli operatori di mercato e dei tifosi era quello di Jhon Durán. L' attaccante colombiano, noto per la sua esplosività fisica e la capacità di attaccare la profondità con violenza, era stato accostato con insistenza a diverse piazze europee importanti, tra cui quella bianconera e quella francese del Lille.

© Juventusnews24.com - Duran Juventus, spunta il retroscena sull’attaccante in forza al Fenerbahce: cosa è successo in queste settimane

