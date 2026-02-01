Duran Juventus spunta il retroscena sull’attaccante in forza al Fenerbahce | cosa è successo in queste settimane
La Juventus ha deciso di non puntare più su Duran. Dopo settimane di trattative, i bianconeri hanno chiuso definitivamente la porta all’attaccante colombiano, preferendo altre soluzioni per l’attacco di Spalletti. La pista che portava a Duran si ferma qui, e adesso la società si concentra su altri nomi.
Duran Juve, arriva la chiusura definitiva sulla pista che portava all’attaccante colombiano: i bianconeri hanno altri piani per l’attacco di Spalletti. Il vortice impazzito del calciomercato è spesso alimentato da indiscrezioni che si rincorrono velocemente, creando suggestioni che a volte non trovano riscontro nella realtà dei fatti. Nelle ultime settimane, uno dei nomi che aveva scaldato maggiormente la fantasia degli operatori di mercato e dei tifosi era quello di Jhon Durán. L’ attaccante colombiano, noto per la sua esplosività fisica e la capacità di attaccare la profondità con violenza, era stato accostato con insistenza a diverse piazze europee importanti, tra cui quella bianconera e quella francese del Lille. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus Fenerbahce
Mancini Juve, retroscena sull’ex ct: «Ha aspettato a lungo una chiamata da Torino». Cosa è successo in queste settimane
David via dalla Juventus a gennaio? Tutta la verità sul futuro del canadese dopo le voci di queste ultime settimane: il punto sull’attaccante
Ultime notizie su Juventus Fenerbahce
Argomenti discussi: Calciomercato: quale attaccante prenderà la Juventus? Sogno Kolo Muani, spunta un nome nuovo, chi è. Le strategie; Dalla Turchia: la Juventus su Jhon Duran, contatti ufficiali avviati e prima offerta; Juve-Kolo Muani, ecco come stanno le cose (veramente)...E ora spunta anche un altro nome per l'attacco...; Sky - Niente Juventus: Duran verso il trasferimento al Lille.
Duran Juve, arriva la chiusura definitiva sulla pista che portava all’attaccante colombiano: i bianconeri hanno altri piani per l’attacco di SpallettiDuran Juve, arriva la chiusura definitiva sulla pista che portava all’attaccante colombiano: i bianconeri hanno altri piani per l’attacco di Spalletti Il vortice impazzito del calciomercato è spesso a ... juventusnews24.com
Calciomercato Juve, per l'attacco spunta l'opzione Jhon DuranIl centravanti colombiano del Fenerbahce sarebbe l'ultima idea della Juve per rinforzare l'attacco in questo gennaio ... it.blastingnews.com
Nonostante le recenti indiscrezioni, la Juventus non ha ancora inviato alcuna offerta o proposta per Jhon Duran. La Juve ha intenzione di aspettare Randal Kolo Muani fino alla fine, cercando ancora di riaverlo con la decisione che spetta al Tottenham. Fa - facebook.com facebook
La #Juventus tenta l'assalto last minute per riportare #KoloMuani a Torino secondo la Gazzetta Operazione complessa che richiede il doppio via libera di #Tottenham e #Psg Pronte le alternative in caso di fumata nera: #Zirkzee, #Duran, #Beto, #Marcos x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.