Madre e figlia morte in un incidente frontale ad Altofonte sulla Palermo-Sciacca feriti altri due ragazzi

Tragedia sulla Palermo-Sciacca: frontale ad Altofonte, morte madre e figlia. Nell'incidente feriti gravemente anche due 19enni. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Madre e figlia morte in un incidente frontale ad Altofonte sulla Palermo-Sciacca, feriti altri due ragazzi

?Tragico incidente stradale: morte madre e figlia - facebook.com Vai su Facebook

Incidente frontale sulla Palermo–Sciacca: morte madre e figlia, due feriti gravi - Sciacca: tratto chiuso dopo il violento impatto che ha provocato due morti e diversi feriti. Da notizie.it

Tragico incidente stradale sulla statale Palermo Sciacca: morte madre e figlia, 2 feriti gravi - L’incidente mortale nel territorio del comune di Altofonte, nella città metropolitana di Palermo ha causato la morte delle due donne che viaggiavano ... Riporta fanpage.it

Mamma e figlia morte nello scontro frontale tra due auto: due ragazzi in codice rosso - Le vittime erano entrambe residenti a Monreale: Angelica Ganci di 78 anni e Saveria Valeria Di Giorgio di 52 anni ... Segnala today.it