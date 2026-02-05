‘Due in uno so che lo vuoi’ | smascherate le gemelle siamesi influencer create con l’intelligenza artificiale

Valeria e Camila sono due influencer create con l’intelligenza artificiale. Le ragazze, presentate come gemelle siamesi di 25 anni provenienti dalla Florida, hanno fatto il giro del web in poche settimane, attirando un pubblico di oltre 280 mila follower. Ma di reale ci sono solo le immagini e i video che sono stati realizzati con strumenti digitali. Nessuna delle due esiste davvero, e ora si cerca di capire chi si nasconde dietro questa bufala.

Valeria e Camila, le gemelle siamesi che non esistono. Valeria e Camila, presentate come due gemelle siamesi venticinquenni della Florida, hanno costruito in poche settimane un seguito di oltre 280.000 follower su Instagram, condividendo una narrazione intima e ipersessualizzata della loro vita quotidiana. Le immagini mostravano le due donne in bikini, abiti succinti e contesti patinati, con post che raccontavano dettagli sulla loro condizione fisica, sulle relazioni sentimentali e sulla vita di coppia. Ma l'intero progetto è stato smascherato: le due influencer non sono reali, ma generate dall'intelligenza artificiale.

