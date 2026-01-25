Liliya Bachinskaya | Quando mi dissero che le bambine che aspettavo erano due gemelle siamesi unite dalla testa

Liliya Bachinskaya ricorda il momento in cui le fu detto che le sue future bambine erano due gemelle siamesi unite dalla testa, una condizione molto rara. Nonostante le basse probabilità di arrivare al parto, mantenne la speranza, ispirata anche dalle immagini delle bambine viste sullo schermo. Questa storia testimonia la forza della speranza di fronte a una diagnosi difficile e alle sfide della gravidanza.

Per Liliya, nata in Ucraina e residente in California, l’inglese è la seconda lingua: non colse subito il senso delle parole che le vennero rivolte. Solo più tardi, da sola, cercando spiegazioni sul telefono, capì davvero cosa significasse quella diagnosi. Chiamò il marito, Anatoliy, in lacrime. Poi racconta di aver provato una calma improvvisa. Quando Anatoliy rientrò a casa, le disse: «Sono le nostre figlie e le amiamo già». Decisero di andare avanti senza proiettarsi troppo nel futuro, affrontando quello che sarebbe successo giorno dopo giorno. I medici spiegarono che le bambine erano gemelle craniopaghe, unite dalla testa, una condizione rarissima, e che le probabilità di arrivare al parto non erano molte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

