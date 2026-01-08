Violento schianto tra auto sulla provinciale ad Alzate Brianza | due giovani feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, 8 gennaio, si è verificato un incidente tra due auto sulla strada provinciale di Alzate Brianza. L'impatto, avvenuto in modo violento, ha coinvolto due giovani, che sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e gestire la situazione. L'incidente è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità locali.

Un impatto violento nel primo pomeriggio di oggi 8 gennaio ha fatto scattare i soccorsi ad Alzate Brianza. Due auto si sono scontrate lungo una strada provinciale, nell'impatto sono rimasti feriti due ragazzi.L’incidente è avvenuto intorno alle 13.40, nel tratto urbano della provinciale (sp39). 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Incidente, violento schianto sulla provinciale: due feriti in ospedale Leggi anche: Bari, violento schianto tra due auto: un morto e 5 feriti gravi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incidente a Orte, Suv travolge auto e fugge: caccia al pirata della strada; Scontro tra auto e moto, centauro perde la vita; Paura lungo l'argine, auto fa manovra e finisce nel fiume: uomo soccorso e portato in ospedale; Frontale tra auto sulla Provinciale: 3 feriti soccorsi in codice rosso. Violento schianto in via Brigata Casale: sette feriti - È successo intorno alle 9:45 all'incrocio con via Carnaro. triesteprima.it

