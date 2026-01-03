Investe due persone dopo una lite e li molla feriti lungo la strada | uno muore lui viene arrestato

A Sordio, il 3 gennaio 2025, un incidente ha coinvolto un'auto che, dopo una lite, ha investito due persone lasciandole ferite lungo la strada. Uno dei due è deceduto, mentre il conducente è stato successivamente arrestato. Le autorità hanno identificato e fermato il responsabile, chiarendo i contorni di un episodio che ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Sordio (Lodi), 3 gennaio 2025 – Investimento a Sordio, identificato e fermato il conducente dell'auto che avrebbe travolto non una, come era sembrato inizialmente, ma due persone. È stato accompagnato al comando provinciale dei carabinieri di Lodi, per il successivo trasferimento in carcere l'uomo che nella serata del 2 gennaio avrebbe investito due persone a Sordio. L'allarme è scattato poco dopo le 23 in via Turati, una zona nota per vandalismi alle auto e altri episodi di microcriminalità. Alcuni residenti nel complesso di case disposto ad anello hanno sentito rumore provenire dalla strada e affacciandosi hanno notato due figure, una delle quali stesa a terra, apparentemente esanime.

