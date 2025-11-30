Coltellate al rivale dopo una furiosa lite condannato 50enne

Casertanews.it | 30 nov 2025

Due anni, un mese e 15 giorni di reclusione. È questa la condanna inflitta dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Maria Pasqualina Gaudiano, nei confronti di R. B., 50 anni, di Caserta, per i fatti avvenuti l’11 maggio scorso nel rione Tescione.L’uomo, inizialmente accusato di tentato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

